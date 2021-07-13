زكي نسيبة: تشجيع أصحاب مشاريع الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أكد معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة -على أهمية تشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع الإبداعية والابتكارية، التي تساهم في تحقيق الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تطلقها حكومتنا الرشيدة،

ودعا إلى الحرص على طرح أفكار استباقية متميزة ونوعية تتعلق بإسعاد المتعاملين، وجودة الحياة عبر الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تحاكي متطلبات استشراف المستقبل، وتحقق أفضل معايير الكفاءة والسعادة، استعداداً للخمسين عاماً القادمة.

كما أكد ضرورة دعم وتشجيع تلك الأفكار والاستثمار الأمثل في تلك المشاريع، وبما يحقق خدمات ابتكارية ذكية تعزز التنافسية بين العاملين في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة العين، للحاصلات على دبلوم إسعاد المتعاملين في جامعة الإمارات، وهن: مريم الكعبي -مدير مركز إسعاد الطلبة، ومريم خذيل رئيس قسم التميز المؤسسي، وإيمان الشامسي مدير مكتب مدير جامعة الإمارات.

واستمع معاليه إلى شرح مفصّل عن مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تقدمت بها فرق العمل، حيث استعرضت مريم الكعبي مشروع «الإقامة السعيدة» الذي يربط بين الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة بالمتعاملين من الأفراد وأصحاب العمل والمقيمين في الدولة لإنجاز معاملات الإقامة، من خلال التطبيقات الذكية عبر مطارات الدولة.