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3 اتفاقيات لتعزيز المسار المهني لطلبة جامعة زايد

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقع مكتب الشؤون المهنية والخريجين بجامعة زايد مؤخراً 3 اتفاقيات تعاون مع جهات مختلفة في مجالات متنوعة، وذلك لتوسيع نطاق التخصصات التي تطرحها الجامعة لطلبتها، وزيادة مجال الخيارات المطروحة في المجال المهني.
وقالت د. هند الرستماني مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة: تم توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «شركة طالب بن هاشم للاستشارات» لتعزيز فرص التوظيف للخريجين وإعدادهم لسوق العمل، واتفاقية تعاون مع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف»، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف لإعداد الشباب لسوق العمل وإيجاد فرص التوظيف التي تناسبهم، ومذكرة تفاهم مع «أكاديمية دبي لريادة الأعمال» وهي الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل تقديم فرص التدريب والاستشارات لدفع الشباب للتوجه لمجال ريادة الأعمال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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