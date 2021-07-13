تكثيف الاستعدادات بالفجيرة لاستقبال العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، على استعدادات وجاهزية شرطة الفجيرة لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بتكثيف وجود وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، مع التركيز على المناطق والمرافق السياحية في الإمارة التي يتزايد التوافد عليها أثناء العطلات وأيام الأعياد، وعند مناطق (المسالخ لذبح الأضاحي لتسهيل حركة السير وانسيابية حركة المرور، كما وجّه بتوفير أعداد من الضباط والأفراد لتأمين حركة السير وتأمين المناطق العائلية، وتقديم كافة المساعدات للزائرين، والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة. وجرى بحث ومناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لدى اجتماعه عن بُعد مع المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنيين، الذين أكدوا استعداداتهم للعمل وفق الخطة الموضوعة للتأمين، ووضع الإجراءات اللازمة لها، ومتابعة مدى تقيد الجمهور والتزامهم بالإجراءات الوقائية، التي تطبقها الدولة للحد من انتشار جائحة كوفيد (19) في الأماكن العامة، كما وجّه الإدارات المعنية بتكثيف جهودها باتخاذ التدابير، والإجراءات كافة، التي من شأنها توفير الأمن والسلامة وتنظيم حركة السير والمرور، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه دعا قائد عام الشرطة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات والتباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات، والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة، ومراقبة الأبناء أثناء فترة العطلة والاستمتاع بأجواء العيد.