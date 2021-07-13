«فرحة عيد» في «اجتماعية الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة النسخة الثامنة من مبادرتها «فرحة عيد»، التي تهدف إلى توفير هدايا عيد الأضحى المبارك لما يقارب 2400 طفل على مستوى الإمارة.

وأوضحت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، أن دائرة الخدمات الاجتماعية ارتأت استمرارية المبادرة في ظل هذه الظروف، نظراً لأهميتها وتم استقطاب المساهمات، افتراضياً، تماشياً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشراء الهدايا وإيصالها للمستفيدين إلى منازلهم. ولفتت الحمادي إلى أن «فرحة عيد» هي واحدة من سلسلة من المشاريع المجتمعية التي تنفذها على مدار العام في إطار المسؤولية المجتمعية التي تساهم في إسعاد الأفراد، تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع للارتقاء بالعمل الاجتماعي.