«الإحسان الخيرية» تبدأ توزيع كسوة «الأضحى» بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

بدأت جمعية الإحسان الخيرية بتوزيع كسوة عيد الأضحى على الأسر والأيتام المكفولين من قبلها، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك ضمن سلسلة المبادرات والمشاريع التي تتبناها الجمعية لتمكين الأيتام، ودعم الأسر المتعففة بهدف تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة داخل الدولة، وخاصة في مناسبات الأعياد، وشمل التوزيع كلاً من الفرع الرئيس بإمارة عجمان وإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم، وثمنت جمعية الإحسان الخيرية جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، على دعمها المستمر لمبادرات الجمعية ومشاريعها، التي تدعم الأسر المتعففة وتمكين الأيتام، وذلك لتلبية احتياجاتهم، ورفع المعاناة عن كاهل ذويهم.