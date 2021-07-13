150 عملية لزراعة الأعضاء في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استطاع مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، أن يحقق إنجازاً بارزاً بإجرائه أكثر من 150 عملية جراحية لزراعة الأعضاء، منذ إطلاقه برنامج زراعة الأعضاء المتعددة، في 2017.

ويعد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» المركز الوحيد لزراعة الأعضاء المتعددة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كان الأول في إجراء جراحات زراعة القلب والكبد، والرئة في الدولة. كما بدأ مركز زراعة الأعضاء بالمستشفى مؤخراً إجراء عمليات جراحية مزدوجة لزراعة الأعضاء، وهي عمليات صعبة ومعقدة، والتي تعد أيضاً الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أجرى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» حتى الآن 82 عملية جراحية لزراعة الكُلى، و52 عملية جراحية لزراعة الكبد، و10 عمليات جراحية لزراعة القلب، و6 عمليات جراحية لزراعة الرئة، و3 عمليات جراحية مزدوجة لزراعة كلٍ من البنكرياس والكُلْيَة، وعملية جراحية واحدة مزدوجة لزراعة كلٍ من الكُلْيَة والكبد.

يقول الدكتور بشير سنكري، مدير برنامج زراعة الأعضاء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: وصولنا إلى 150 عملية جراحية لزراعة الأعضاء خلال العام المئوي لكليفلاند كلينك هو تعبير رائع لإرث الابتكار والرعاية التي تركز على المريض التي نواصلها هنا في أبوظبي.

على الرغم من الأعداد المتزايدة للمتبرعين بالأعضاء المسجلين، إلا أن الطلب لا يزال يفوق العرض، وما زال هناك قائمة انتظار طويلة للمرضى الذين يحتاجون إلى عملية جراحية لزراعة الأعضاء. وللتخفيف من الآثار المترتبة على ذلك ومن أجل إمداد شريان حياة جديدة للمرضى الذين ينتظرون زراعة كبد جديد، عَمِلَ فريقُ زراعة الأعضاء متعدد التخصصات بالمستشفى، مع زملائهم في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، لإجراء عمليات جراحية معقدة لزراعة الكبد من متبرع حي، لتمكين الأقارب من التبرع بجزء من كبدهم، لأفراد أسرهم المحتاجين إلى ذلك. وساعد البدء في جراحات زراعة الكبد من متبرعين أحياء ومن أقارب المرضى 22 مريضاً من أن يتمكنوا من إجراء عمليات جراحية أنقذت حياتهم، دون الحاجة إلى انتظار توافر عضو متوافق يتبرع به أحد المتبرعين. وفي الآونة الأخيرة، جاء مريض يبلغ من العمر 14 عاماً، من السودان إلى أبوظبي، حتى يتمكن من تلقي جزء من كبد أخيه.

يقول الدكتور لويس كامبوس، مدير برنامج زراعة الكبد، ورئيس جراحة الكبد والقناة الصفراوية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: كان البدء بالتبرع بالكبد من قبل أقارب على قيد الحياة دفعة إيجابية كبيرة لبعض أصحاب الحالات الأشد مرضاً في الدولة. ونحن نبني على هذا النجاح بالبدء في العمليات الجراحية المزدوجة لزراعة الأعضاء، وهي العمليات التي يتلقى فيها المرضى عضوين جديدين في عملية جراحية واحدة.

وأجرى الجراحون في «كليفلاند كلينك أبوظبي» أول عملية زراعة بنكرياس في دولة الإمارات العربية المتحدة لشابة تلقت كلية جديدة أيضاً من خلال عملية جراحية مزدوجة. وبعد الجراحة الناجحة، لم تعد المريضة تعتمد على حقن الأنسولين لضبط نسبة السكر في الدم، وقد شُفِيَت بشكل فعال من مرض السكري. منذ إجراء تلك العملية الجراحية لها، أجرى مريضان آخران عملية جراحية مزدوجة لزرع الكلية والبنكرياس معاً. كما أجرى الجراحون في المستشفى أول عملية جراحية مزدوجة في الإمارات لزرع الكبد والكلية.