5 مصليات جديدة في الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أنهت دائرة الأشغال بالشارقة مشروع 5 مصليات في المنطقة الوسطى في كل من اخيضر وخضيرة ونزوى وتل الزعفران والطيبة ليبلغ عدد المصليات في المنطقة الوسطى 14 مصلى لإقامة صلاة الأعياد، وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة الملبية لاحتياجات المجالس البلدية في المناطق.

وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع إن الدائرة انتهت من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع، حيث ستكون جميع المصليات الجديدة جاهزة لصلاة عيد الأضحى المبارك بناء على تعليمات صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أمر باستكمال كافة المشاريع الخاصة بمصليات العيد بالإمارة، لتكون قريبة من المناطق السكنية للتخفيف على المصلين الذين كانوا يضطرون إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة عن مناطقهم لأداء صلاة العيد.