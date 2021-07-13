عبد الله المري: حقوق الإنسان ركيزة شرطية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إحدى الإدارات المتميزة وركيزة أساسية في عملنا في شرطة دبي، بجهودها الكبيرة وبكفاءة كوادرها البشرية، وتميز أدائهم في كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعامل السريع والمرن مع كل القضايا التي تمس أمن وسلامة واستقرار أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على نتائج الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة. واطلع معاليه على نتائج مؤشرات الأداء التي بلغت 41 مؤشراً، منها 7 مؤشرات فاقت المستهدف، إلى جانب اطلاعه على القدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات والسعادة الوظيفية، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج إدارة حماية الطفل والمرأة، وإدارة حماية الحقوق والحريات، وإدارة الشؤون القانونية ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر.

واطلع معالي الفريق على نتائج إحصائيات إدارة الشؤون القانونية، وفيما يخص السعادة الوظيفية، اطلع معاليه على نتائج الإدارة، والتي حققت نسبة 99.7% في العام 2020 مقارنة بـ92% في العام 2019، وحصد مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، المركز الأول في السعادة، وحصلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان على المركز الثاني على مستوى شرطة دبي في استطلاع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.