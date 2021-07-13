الامارات | 4 مذكرات لتسهيل تمويل القروض التكميلية لمستفيدي «زايد للإسكان»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مذكرات لتسهيل تمويل القروض التكميلية لمستفيدي «زايد للإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أربع مذكرات تفاهم مع كل من مصرف الإمارات للتنمية، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، لتسهيل عملية تمويل القروض التكميلية (فروق القيمة بين قرض البرنامج وقيمة المسكن) للمواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهي الشراكة التي تأتي عبر تعزيز التعاون بين الوزارة والبنوك والمصارف الوطنية بما يخدم المواطنين من خلال توفير أسعار تنافسية للمستفيدين من قروض البرنامج.

وتهدف المذكرات إلى تمكين المواطنين من الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكميلية التي ستعزز من تمكين المواطنين في استلام المساكن، لاسيما المستفيدين من الأحياء السكنية، وقد شملت الاتفاقيات حصول المستفيدين على تخفيض على أسعار الفوائد، بالإضافة إلى خفض وإلغاء بعض الرسوم الإدارية.

وقال المزروعي إن المذكرات تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات البرنامج، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين. وأكد أن مذكرات التفاهم تأتي تلبية لتطلعات واحتياجات الإماراتيين وتوفير المسكن الملائم لهم بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات.

من جانبها قالت مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، جميلة الفندي، إن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، ويُشكّل أولويّة في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات.

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