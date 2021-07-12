محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد ويبحثان موضوعات تتعلق بخدمة الوطن والمواطن

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم في استراحة المرموم بدبي.

وتبادل سموهما الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن وجهود الدولة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في مختلف ربوع الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من مشاريع كبرى تواصل بها الدولة تعزيز تنافسيتها عالميا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على المجتمع ويلبي تطلعات أفراده، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مقومات الريادة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.