طقس الإمارات المتوقع غداً الثلاثاء

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط.

سيحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:16.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.