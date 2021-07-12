مهرجان ليوا للرطب يعتمد «مخرافة الظفرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة ( الاتحاد)

اعتمدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، «مخرافة الظفرة» لتكون المخرافة المخصصة لكافة المشاركين في مسابقات الرطب والفواكه بمهرجان ليوا للرطب بدورته السابعة عشرة، بقيمة رمزية يذهب ريعها لصالح الأسر المنتجة، ويقام المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 15 ولغاية 25 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، إن «مخرافة الظفرة» تعتبر الأولى من نوعها في مزاينات الرطب والفواكه، وستكون وفق معايير ومقاييس محددة تم اعتمادها من قبل اللجنة المنظمة ولجان التحكيم في مهرجان ليوا للرطب.

عبيد خلفان المزروعي

وأوضح المزروعي أن اعتماد «مخرافة الظفرة» يأتي كجزء من رسالة المهرجان الرامية إلى صون التراث والمحافظة عليه، إلى جانب تطوير معايير التحكيم بما يحقق المنافسة العادلة بين المشاركين، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد النسائي العام ومؤسسة الغدير للحرف الإماراتية لتلبية احتياجات المهرجان من مخاريف.

وأشار مدير المهرجان إلى أن «مخرافة الظفرة» تتوفر في موقع المهرجان بمدينة ليوا، وكذلك في مكتب لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، مضيفاً أن قيمة المخرافة الفارغة يذهب ريعها لصالح الأسر المنتجة.