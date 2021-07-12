الامارات | مميزات غير مسبوقة تمنحها «الإقامة الذهبية» في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات غير مسبوقة تمنحها «الإقامة الذهبية» في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طبّقت دولة الإمارات نظام الإقامة الذهبية طويلة الأمد، في مايو 2019، لفئات معيّنة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والطلبة المتفوقين، والأطباء، والمهندسين في مجالات التكنولوجيا الحيوية وهندسة الكمبيوتر والكهرباء والإلكترونيات والبرمجة وغيرها.

وحصل آلاف المقيمين من الفئات المختلفة، حتى الآن، على الإقامة الذهبية في الدولة، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في إحاطة سابقة، عدم وجود سقف عددي للطلبات التي سيتم قبولها ضمن الفئات المذكورة، وأن كل من تنطبق عليه الشروط والمعايير، سيتمكن من الاستفادة من هذه المزايا دون أي معوقات.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن نظام الإقامة الذهبية يتيح مميزات وتسهيلات غير مسبوقة للمقيمين، منها الحصول على إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدّد تلقائياً، وتشمل التأشيرة طويلة الأمد: الزوجة والأولاد، كما يمتد نطاقها في حالة الطلبة المتفوقين إلى عائلاتهم أيضاً، كما تسهّل على الأفراد وأسرهم الاستقرار في الدولة. كما يتيح النظام للمقيمين الأجانب وعائلاتهم، فرصة القدوم للعمل والعيش والدراسة والاستثمار في الدولة، والتملك بنسبة 100%، كما تعدّ تأشيرة رواد الأعمال جزءاً من منظومة الإقامة الذهبية، التي تخوّل الأفراد الحصول على إقامة دائمة، ومزايا غير مسبوقة لهم ولعائلاتهم، بما يعزّز البيئة الجاذبة لنمو الأعمال ونجاحها. وسيتمتع رواد الأعمال والمبرمجون الحاصلون على الإقامة الذهبية بمجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية، التي سيوفرها «البرنامج الوطني للمبرمجين»، لدعم تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة، وتحويلها إلى مشروعات متكاملة، تخدم التوجهات المتفائلة بالدور الإيجابي والحاسم للبرمجة في حياة المجتمعات. وتمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الراغبين تأشيرةَ إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، تخول حاملها دخول دولة الإمارات بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية. وحول إجراءات التقديم على هذه التأشيرة، ذكرت الهيئة، أنها تتضمن خمس خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سواء من الخدمات العامة، أو مكتب طباعة، وتسلم الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيراً، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.

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