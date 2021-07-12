الامارات | إهمال السمنة يسبب أمراض القلب والسكري وسرطان القولون

شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال السمنة يسبب أمراض القلب والسكري وسرطان القولون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر طبيب من مخاطر صحية شديدة تسببها الإصابة بالسمنة والوزن الزائد. وقال أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة في مستشفى «آدم فيتال» في دبي، الدكتور ناظم الرفاعي، إن إهمال السمنة يؤثر على اداء القلب والكلى والغدد الصماء ويتتسبب في الإصابة بالسكري والعقم وسرطانات القولون والمعدة، إضافة الى تسببها في أمراض العظام والمفاصل.

وأوضح أن كل واحد كيلو غرام زائد في الوزن يتسبب في تزايد الضغط على مفصل الركبة بما يعادل أربعة كيلو غرامات، ما يسبب حدوث التهابات في المفاصل تصل للخشونة وتأكل الغضاريف.

وأضاف الرفاعي: «لابد من علاج السمنة من خلال إنقاص الوزن بالطرق البسيطة مثل الحمية والأدوية، ويأتي التدخل الجراحي كحل لعلاج تأثيرات السمنة على المفصل، بالتعاون بين طبيب السمنة وجراح العظام».

وتابع: «تتسبب تأثيرات السمنة على المفاصل في تقليل حركة المريض، وتتوقف الجراحة على حجم الاضرار التي تلحق بالمفصل». وقال الرفاعي: «لابد من علاج السمنة من خلال تخفيض الوزن، قبل التوجه لاجراء جراحة للمفاصل، ويوصي الاطباء دوما بالبدء الفوري في اتباع حمية مناسبة لتخفيض الوزن، حتى لاتتفاقم أضرار المفاصل».

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