الامارات | آخر تطورات انتشار "كوفيد-19" في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتشار "كوفيد-19" في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع اليوم:

- الوباء يمتد الى سيدني-أعلنت أستراليا الاثنين تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا، حيث فشل الإغلاق في سيدني، أكبر مدن البلاد، في وقف تفشي الفيروس.

وأبلغت السلطات الصحية عن 112 إصابة في سيدني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو عدد قياسي، رغم إغلاق تشهده المدينة ودخل أسبوعه الثالث.

- تشديد القيود في تايلاند وحظر تجول في بانكوك -فرضت سلطات تايلاند حجرا يطال أكثر من 10 ملايين شخص ضمن تدابير الحد من الفيروس، فيما أعلنت حظرا للتجول في العاصمة بانكوك في وقت تسجل المملكة أعلى زيادة في حالات الإصابة بالمتحورين ألفا ودلتا.

- اجتماع استثنائي لابيك -أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الاثنين عقد اجتماع استثنائي لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) الجمعة لتحسين استجابة دول المنطقة للجائحة.

وتنظم نيوزيلندا عبر الانترنت في نوفمبر القمة السنوية للرابطة بمشاركة دول المنظمة ال21. إلا أنها دعت إلى اجتماع استثنائي يعقد الجمعة للبحث في التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الأزمة الصحية.

- اتفاق لتسليم لقاحات الى تايوان -أعلن عملاقا التكنولوجيا التايوانيان "فوكسكون" و"تي اس ام سي"، اليوم، ان كل منهما سيقدم خمسة ملايين جرعة لحكومة تايوان بعد اتفاق أبرم مع موزع مقره الصين.

تواجه تايبيه منذ أشهر صعوبات شديدة في تأمين لقاحات لشعبها. فضعف موقفها الدبلوماسي على الساحة الدولية يعقد هذه المهمة.

- كوفاكس تتسلم 110 مليون جرعة صينية - ستتسلم كوفاكس 110 مليون جرعة من اللقاح من شركتي سينوفاك وسينوفارم الصينيتين لافساح المجال أمام نظام التوزيع العالمي لمواجهة نقص في الجرعات في أوج انتشار الوباء، كما أعلن الاثنين تحالف اللقاحات (غافي).

يهدف كوفاكس، الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وغافي والتحالف من أجل الابتكار في مجال الاستعداد للاوبئة، الى ضمان حصول الدول الأكثر فقرا على اللقاحات.

- الجزائر: تحذير من ارتفاع الاصابات -قال محمد يوسفي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، إن عودة انتشار فيروس كوفيد-19 وارتفاع عدد الإصابات في الجزائر "مقلق" والمستشفيات وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى مستنكرًا تقاعس الحكومة في مواجهة عدم تطبيق التدابير الاحترازية.

وإن كان الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الوضع "تحت السيطرة"، فإن الجزائر، أكبر بلد من حيث المساحة والسكان في المغرب العربي (44 مليون نسمة)، تقترب من أعلى مستوى يومي لعدد الإصابات البالغ 1133 حالة، تم تسجيله في نوفمبر 2020.

- الاتحاد الأوروبي يريد اقناع مالطا-تسعى المفوضية الأوروبية لإقناع مالطا بالتراجع عن قرارها إغلاق حدودها أمام الأشخاص غير الملقّحين، كما قال مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز اليوم.

وأكدت مالطا الجمعة أنها أول بلد في الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده أمام المسافرين غير الملقّحين آملة في وقف ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19. لكنّ رايندرز قال في حديث إذاعي، إن اعتماد الشهادة الصحية من قبل الاتحاد الأوروبي كانت ملزمة للدول الأعضاء.

- فرنسا: رد منتظر في مواجهة المتحورة دلتا -يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم، اجراءات لوقف انتشار الإصابات بسبب المتحورة دلتا. قد يجعل تلقيح المعالجين الطبيين إلزاميا.

سيتحدث الرئيس الفرنسي عند الساعة 18,00 ت غ لعرض التفاصيل التي تقررت خلال مجلس دفاع صحي بالتفصيل. وقالت أوساطه إنه "سيتحدث عن الوضع الصحي وتطوره في ضوء المعطيات الجديدة عن الوباء في الدول الأخرى، وعن أهمية التلقيح".

- أكثر من أربعة ملايين وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة 4,035,506 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (607,135) والإصابات (33,847,784)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل (533,488 وفاة) والهند (408,76) والمكسيك (234,969) والبيرو (194,387).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

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