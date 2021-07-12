الامارات | تحديد إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 ذي الحجة الموافق الإثنين 19 يوليو الجاري ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية الموافق الخميس 22 يوليو على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو 2021.

ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

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