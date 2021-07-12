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محمد بن راشد يفتتح مجموعة من مشاريع البنية التحتية

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ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ،اليوم، مجموعة من مشاريع البنية التحتية باستثمارات تبلغ 1.9 مليار درهم.

وقال سموه عبر تويتر: "ضمن مبادرات أخي رئيس الدولة حفظه الله افتتحت رفقة أخي الشيخ منصور بن زايد مجموعة من مشاريع البنية التحتية باستثمارات تبلغ 1.9 مليار درهم .. العمل في البنية التحتية في دولة الإمارات لم يتوقف منذ بدأه الشيخ زايد طيب الله ثراه.. وتستمر مبادرات رئيس الدولة في العمل دون ضجيج أو توقف".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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