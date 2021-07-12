موارد حكومة دبي تعلن عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 ذي الحجة الموافق الاثنين 19 يوليو الجاري ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية الموافق الخميس 22 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو 2021. ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.