الامارات | شرطة أبوظبي تخالف 5177 سائقا لإخفاء بيانات لوحة المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تخالف 5177 سائقا لإخفاء بيانات لوحة المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت شرطة أبوظبي 5177 سائقا بسبب إخفاء بيانات لوحات المركبات الثقيلة والخفيفة بصورة يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر خلال النصف الأول من العام الجاري، داعية السائقين إلى عدم إخفاء بيانات المركبات بأي شكل من الأشكال أو محاولة تغطية اللوحات عند قيادتها من غير حمولة أو عند تحميل مواد أو تحميل الدراجات الهوائية.

وذكرت أن المادة رقم 27 "ب" من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على معاقبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة " غرامة مالية قدرها 400 درهم، مؤكدة الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.

وأوضحت أن بعض السائقين يرتكبون سلوكيات على الطريق العام توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية، ومنها قيام بعض سائقي الشاحنات بإستخدام أغطية تصل إلى مستوى موقع لوحات الأرقام أو توصيل خراطيم قريبة من موقع اللوحة بصورة لا تظهرها بشكل جيد أو عدم صيانة موقع لوحات الأرقام بشكل دوري مع طول مدة استخدام الشاحنة على الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي على تشديد الرقابة على حركة السير والمرور في الطرق كافة، موضحة أن مثل هذه المخالفات يتم رصدها ومتابعتها وتصويرها بدقة، ويجري مخالفة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.

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