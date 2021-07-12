اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حاكم أم القيوين يوجه بتخصيص 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

 وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بتخصيص 10 منح دراسية كاملة في جامعة أم القيوين للطلاب والطالبات أوائل الصف الثاني عشر على مستوى الدولة. 
وجاءت التوجيهات انطلاقا من دعم سموه المستمر للطلبة المبدعين والمتميزين، ولتشجيعهم على المزيد من التفوق العلمي وتحفيزهم لاستكمال دراستهم الجامعية في برامج البكالوريوس التي تطرحه جامعة أم القيوين في مختلف التخصصات ضمن بيئة تعليمية تحفزهم على الابتكار والإبداع، وتعزز مهاراتهم القيادية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا