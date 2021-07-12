«أضاحي العيد» متوفرة في أسواق رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

طرحت أسواق المواشي في رأس الخيمة أنواعاً مختلفة من المواشي والأضاحي الخاصة بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب تجار في السوق.

وأكد عدد من التجار أن أسعار المواشي والأضاحي جاءت مناسبة وفي متناول الجميع بحسب النوع والوزن دون المبالغة في ذلك، داعين المستهلكين إلى شراء احتياجاتهم منها خلال هذه الأيام، التي تسبق العيد والتي قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً نظراً إلى زيادة الطلب عليها. وقال محمد إقبال البائع في أحد محال سوق المواشي برأس الخيمة: إن السوق يوفر أصنافاً مختلفة من المواشي والأضاحي منها: النعيمي بوزن 30 كيلو جراماً بقيمة 1000 درهم، والجزيري نوع «تيس» 1100 درهم، والخروف الجزيري الصغير 17 كيلو جراماً 800 درهم، والصومالي بوزن 16 و17 كيلو جراماً على 500 درهم، مشيراً إلى إمكانية ارتفاع أسعارها مع قرب حلول العيد، تحديداً يوم الوقوف بعرفات وأيام العيد، بواقع 100و 200 درهم.

وذكر البائع علي محمد أن أسعار أضاحي العيد مستقرة قبل حلول العيد، وتتوافر بكميات مناسبة تسد حاجة الطلب عليها من قبل المستهلكين عبر طرح أصناف مختلفة من نوع الصومالي والنعيمي والجزيري والمحلي وغيرها التي تأتي بأوزان مختلفة، وتختلف بحسب النوع، حيث يأتي الصومالي بأسعار تتراوح ما بين 500 و600 درهم، فيما يأتي التيس نوع الصومالي بوزن 13 كيلو جراماً بحوالي 500 درهم، والنعيمي والجزيري الكبير الحجم تتراوح أسعاره بين 1000 إلى 1100 درهم وهكذا، حيث تقدم تلك الأضاحي مستوفية كافة الشروط الصحية والأخرى المتعلقة بشروط الأضاحي.