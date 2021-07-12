طقس حار نهاراً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً مثيرة للغبار والأتربة وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 15 - 25 كلم/ س ، تصل إلى 40 كلم/س.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 09:46 والثاني عند الساعة 20:16 .