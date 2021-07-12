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سفير الدولة لدى النمسا يشارك في لقاء السفراء العرب

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ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وام)

 شارك إبراهيم سالم المشرخ، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية، في الاجتماع الذي عقده ألكساندر شالينبرج وزير خارجية النمسا مع مجلس السفراء العرب في العاصمة «فيينا».  وبحث اللقاء، الذي وصفه الوزير شالينبرج بـ «الممتاز»، العلاقات العربية النمساوية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مجموعة من الملفات والتحديات الإقليمية، وآخر مستجدات منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الخارجية النمساوية، في بيان رسمي، أن الوزير شالينبرج اتفق مع السفراء العرب خلال الاجتماع على تعميق الحوار في القضايا والملفات المختلفة، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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