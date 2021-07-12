ضاحي خلفان يزور «دبي للمستقبل»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استقبل معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مقر مؤسسة دبي للمستقبل الكائن في أبراج الإمارات بدبي، بحضور خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة.

واطلع معالي ضاحي خلفان تميم خلال زيارته، على مشاريع المؤسسة ومبادراتها العالمية التي تسعى من خلالها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لاستشراف وصناعة المستقبل، وتركز على تبني الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمارات في الأبحاث والتطوير، وتفعيل دور التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية لمواجهة مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص.

وقدم معاليه مقترحاً حول تبني المؤسسة لمشروع وطني على نطاق واسع لإنشاء مركز وطني لقياس القدرات، يهتم باكتشاف الطاقات الإبداعية والابتكارية لأبناء الوطن، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أعطت هذا الجانب اهتماماً كبيراً، عندما أنشأت لديها مركزاً لقياس القدرات، وحققت من خلاله الكثير من النتائج الإيجابية على مدى أكثر من عشر سنوات.

وقدم خلفان جمعة بلهول، شرحاً عن طبيعة عمل المؤسسة والمشاريع والابتكارات التي تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».