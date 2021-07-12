جامعة الشارقة تحصل على «الفضية» في الاستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

حصلت جامعة الشارقة على تصنيف الفئة الفضية في نظام تتبع الاستدامة والتقييم والتصنيف (STARS) التابع لجمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي (AASHE)، تقديراً لإنجازاتها في مجال الاستدامة، حيث يقيم نظام تتبع الاستدامة والتقييم والتصنيف (STARS) مؤسسات التعليم العالي حسب إنجازاتها في الاستدامة ضمن خمسة مجالات هي: المجال الأكاديمي، الشراكة المجتمعية، إدارة الموارد، التخطيط والإدارة، الابتكار والقيادة. جاء ذلك بمشاركة أكثر من 900 مؤسسة تعليمية من 40 دولة.

صرح بذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والذي أكد على اهتمام جامعة الشارقة بمجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، ودعم مشاريع الاستدامة فيها لمعالجة التحديات البيئية.