شرطة دبي السياحية تكثف الاستعداد لـ«إكسبو»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي فندق أوبري، حول النصائح والإرشادات الواجب اتباعها مع سياح وزوار الإمارة، ودور الشرطة السياحية والقوانين المحلية، استعداداً لاستقبال الملايين من زوار إكسبو دبي 2020، الحدث الدولي الممتد على مدار ستة أشهر، من أكتوبر 2021 ولغاية إبريل 2022.

وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، أن المحاضرة جاءت للموظفين حول دورهم المهم في توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، ضمن هذا الحدث الدولي، والذي يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، ويعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات ولإمارة دبي، ويترك دون شك إرثاً مميزاً للأجيال القادمة وكافة أبنائها المواطنين والمقيمين، وهو ما سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات.

وتطرقت المحاضرة إلى التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح في إمارة دبي، وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق. كما وتطرقت المحاضرة إلى شرح حول خدمات شرطة دبي وآلية التواصل على رقم 999 في الحالات الطارئة و901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بخدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» النوعية والذكية إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة وبدون أي تدخل بشري.

كما تعرف الحضور على منصة «ecrime» المتوافرة على الشبكة العنكبوتية، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae، أن المنصة تستقبل البلاغات والشكاوى الإلكترونية، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية، مقدمة في الوقت ذاته شرحاً إلى زوار المعرض حول خطوات تقديم البلاغ عبر المنصة وآلية التعامل معها.

الشرطة السياحية

نظمت الشرطة السياحية محاضرات توعوية عن بُعد منذ بداية العام الجاري استفاد منها أكثر من 1000 موظف من موظفي فنادق إمارة دبي، ومسؤوليها والعاملين فيها، واطلعت عن كثب على استعداداتهم لاستقبال السياح وزوار إكسبو دبي 2020.