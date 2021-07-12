شرطة الفجيرة تكرم سيف الشعفار

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة(الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الفريق متقاعد سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية سابقاً، حيث كان في مقدمة مستقبليه اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام والمدراء العامون وعدد من كبار الضباط. وتأتي هذه المبادرة احتفاء وتقديراً وعرفاناً لجهوده طوال مسيرة عمله في وزارة الداخلية خلال الخمسة عقود الماضية. والتي شهدت الكثير من الإنجازات التي حققها على الصعيدين المحلي والدولي. وتوجه الشعفار بخالص الشكر والتقدير لشرطة الفجيرة على حسن الاستقبال معبراً عن فخره واعتزازه بخدمة الوطن وأوصى كافة الضباط وصف الضباط من واقع خبرته بضرورة مواكبة التطورات باستمرار، والمحافظة على مكتسبات الوطن، والمساهمة في الحفاظ على المكانة العليا التي وصلت إليها الدولة على المستوى العالمي، والعمل دائماً بروح الفريق الواحد.

من جانبه أشار اللواء محمد بن غانم الكعبي على دور الفريق الشعفار في مؤسسة العمل الشرطي الحديث وتسخير كافة أجهزة وقطاعات الشرطة من أجل خدمة الناس وتحقيق الرفاهية والازدهار والأمن والأمان والسلامة العامة لكافة أفراد المجتمع، وذكر اللواء الكعبي أن الشعفار كان ولا يزال قدوه ملهمة لجميع العاملين بوزارة الداخلية فهو مدرسة تعلمنا واستفدنا منها الكثير.