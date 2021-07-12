اخبار الخليج / اخبار الإمارات

10 عناصر نسائية بشرطة أبوظبي لتحديد هوية الضحايا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية تخصصية لتأهيل 10 من العناصر النسائية في تحديد هوية ضحايا الكوارث في مسرح الحدث، وركزت الدورة التي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية على تزويد المشاركات من إدارة الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بمعلومات دقيقة للمبادئ التوجيهية للإنتربول DVI، ونظام تحديد هوية ضحايا الكوارث والخطوات الأساسية للعملية، ومراحلها وعرض التجارب الدولية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث. وحضر التخريج المقدم حسين الجنيبي، نائب مدير إدارة مسرح الجريمة، والرائد عادل محمد آل علي، مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا