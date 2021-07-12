طرحت الفنانه الاماراتيه فاطمة زهرة العين مع ابنتها روضه صاحبت الصوت الواعد ، أغنية جديدة بعنوان ( منوة القلب ) من الحان الفنان محمد الماسي ، من توزيع والمكس ربدان وتم تسجيل في استيدوهات مكس ميوزك مع الاستاذ فتوح راضي ، حملت أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية الذي كتبها الشاعر مروان بن حميد، حيث يقول فيها:

يا شوق لا تتعب خفوقي

وانا احتري موعد وصوله

ما غيره لقلبي يلوقي

فيه الحلا بازهى فصوله

قلبي على عيني شفوقي

دمعي يبالغ في نزوله

يا منوة القلب الصدوقي

ليت اللقى قلبي ينوله

وكان سبب كتابة هذه الابيات انتظار الشاعر قدوم مولودته الاولى (منى)

ولاقت

وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة فاطمة زهرة العين الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو بتصميم خاص تضمن صور و كلمات الأغنية كاملة، ولاقت صدى واقبلل كبير من جمهورها في الخليج والوطن العربي ، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونيه