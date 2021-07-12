الامارات | شرطة الشارقة تنال اعتماد المواصفة الدولية لإدارة الأصول

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنال اعتماد المواصفة الدولية لإدارة الأصول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة على المواصفة الدولية لإدارة الأصول والممتلكات ISO55001:2014، الصادرة عن هيئة لويدز ريجستر العالمية، بعد أن أتمت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لأهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى ضمان تقديم خدماتها وفق معايير الجودة والكفاءة ‏‏والشفافية، وبأعلى متطلبات الحوكمة الفعالة، والذي يهدف إلى ضبط وتحسين جميع عمليات تصنيف وشراء وإدارة الممتلكات والأصول بالقيادة، ‏‏‏بجميع أنواعها.

وأكد مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد عارف الشريف، أن الحصول على المواصفة سيخدم جميع العمليات في القيادة العامة ذات الصلة بعمليات إدارة الأصول والممتلكات، والمطبقة على مستوى جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها، ما يؤكد سعي شرطة الشارقة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها، وإدارتها بكفاءة وفعالية، والحفاظ على أصول ممتلكاتها، وجميع المواد في جميع مواقع عملها على امتداد الإمارة، بما يضمن إدارتها بالشكل الصحيح، لجميع الضوابط والمعايير، لضمان استدامتها، بما يتوافق مع أهدافها وأولوياتها.

• شرطة الشارقة تهدف إلى ضمان تقديم خدماتها وفق معايير الجودة والكفاءة ‏‏والشفافية.

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