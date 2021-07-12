الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سكن

لاحظ قارئ لجوء مكاتب عقارية إلى تغيير صفة المباني التي تديرها من السكن العائلي إلى سكن مشترك، ما يستوجب تشديد الرقابة على هؤلاء من قبل الجهات التنظيمية حتى لا يُظلم الساكن القديم، الذي استأجر في هذه المباني على أنها مخصصة للعائلات.

رسوم

طالب قارئ بمراجعة البنوك لرسوم بطاقاتها الائتمانية، مشيراً إلى أنه يدفع رسوماً شهرية تزيد على 400 درهم، لبطاقة حدها الائتماني 6000 درهم فقط، علماً بأنه لا يتعامل بها إلا في حالات قليلة للغاية.

دفع

أبلغت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مشتركيها عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، إطلاقها خدمة الدفع الذاتي للفواتير عبر البريد الصوتي وجميع منافذ السداد الخاصة بها، من دون أية رسوم إضافية.

تزيين

لاحظ سكان في عجمان قيام الجهات المعنية بتزيين الشوارع والأماكن والحدائق العامة، بصورة تدخل البهجة والسرور على نفوس الجميع، وذلك استقبالاً لعيد الأضحى المبارك.

مواقف

طالب قراء بحل مشكلة تكدس المركبات أمام سوق الهدايا المحاذي لمركز سيتي سنتر بالشارقة، إذ يصطف العديد من المركبات أمام المدخل للحصول على تذكرة الدخول إلى المواقف، ما يتسبب في تعطيل حركة المرور في ذلك الشارع.

«الحصن»

شكا مستخدمون لتطبيق «الحصن» أن شهادات التطعيم وفحص مسحة الأنف المسجلة على التطبيق، تحمل «كيو آر كود» غير فعال، إذ لا تستطيع الأجهزة قراءته على الرغم من تحميل الشهادات من التطبيق مباشرة، ما يتسبب في مشكلات لمسافرين بالمطارات، مطالبين بسرعة حلّ هذه المشكلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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