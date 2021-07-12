الامارات | 1518 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و6 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1518 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و6 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 280 ألفاً و747 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات الفحص في الكشف عن 1518 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 650 ألفاً و220 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة ست حالات مصابة، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا».

كما أعلنت عن شفاء 1490 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، وأعلنت عن تقديم 18 ألفاً و407 جرعات من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 15 مليوناً و934 ألفاً و124 جرعة.

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