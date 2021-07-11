اعتماد دولي لـ«شرطة الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة إنجازاً ريادياً، بحصولها على المواصفة الدولية لإدارة الأصول والممتلكات ISO55001:2014 الصادرة من هيئة لويدز ريجستر العالمية، بعد أن أتمت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة العالمية.

وأكد العميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن النظام سيخدم العمليات كافة، في القيادة العامة ذات الصلة بعمليات إدارة الأصول والممتلكات والمطبقة على مستوى جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها، الأمر الذي يؤكد سعي شرطة الشارقة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها، وإدارتها بكفاءة وفعالية، والحفاظ على أصول ممتلكاتها.