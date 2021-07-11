دعوة للالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، أفراد المجتمع وجميع المنشآت بالإمارة، إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية من الحرائق، للحد من حوادث فصل الصيف، وذلك تماشياً مع حملة التوعية التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني «وقايتكم غايتنا».

وقال النقيب المهندس ماجد محمد سعيد النعيمي، رئيس قسم الوقاية والسلامة بالإدارة، إن الاهتمام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من الحريق خلال فصل الصيف الذي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، واعتماد الموصلات والأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية، إلى جانب توفير تجهيزات مكافحة الحرائق مثل طفايات الحريق اليدوية وبطانية الحريق، وتركيب كواشف الدخان داخل المباني، وتركيب نظام غاز الطبخ الآمن الذي يكشف عن أي تسرب للغاز أو عطل في التمديدات.