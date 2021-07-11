جامعة الإمارات الثالثة عربياً في أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية

ابوظبي - سيف اليزيد - احتلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي في نسبة أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية، بعد تصنيفها ضمن قائمة أفضل 10% من الجامعات العالمية، وفقًا لبيانات "تصنيف ليدن" لعام 2021.

وبحسب هذا التصنيف، فإن إجمالي ناتج البحث في جامعة الإمارات بمجال العلوم الإنسانية والاجتماعية يتزايد باطّراد، مما أهلها للفوز بالمرتبة الثالثة.

وأكد الدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أن هذه النتائج الرائعة تعكس الجهد الكبير الذي بذلته الكلية في أداء البحث العلمي على النحو المبين في خطتها الاستراتيجية وبما يتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالنشر العلمي.

وأضاف أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية اتخذت في السنوات الأخيرة استراتيجية تسعى من خلالها إلى تعزيز مخرجات البحث العلمي ودعم أعضاء هيئة التدريس في النشر في المجلات العلمية المُحكمة والأعلى تصنيفاً، وتسهيل المنح البحثية، بالإضافة إلى التعاون البحثي مع المؤسسات في الدولة في عمل أبحاث تخدم المجتمع.

يذكر أن تصنيف "ليدن العالمي" للجامعات "Leiden Ranking" يُعد من أعلى التصنيفات العالمية موثوقية ومتخصص فقط بالبحث العلمي وهو يعتمد على بيانات ببليوغرافية من قاعدة بيانات "شبكة العلوم" التي تنتجها Clarivate Analytics.