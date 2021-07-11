الامارات | بدء استقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين المقيمين في الدولة وخارجها

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين المقيمين في الدولة وخارجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «البرنامج الوطني للمبرمجين» عن بدء استقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين المقيمين في الدولة ومختلف أنحاء العالم، في خطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح 100 ألف إقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تأسيس 1000 شركة رقمية كبرى في الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وإشراكها في مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وتهيئة البنية التحتية المحفزة للإبداع والابتكار، والقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن «البرنامج الوطني للمبرمجين» سيدعم الحاصلين على الإقامة الذهبية في تطبيق الأفكار الواعدة، وتحويلها إلى مشروعات متكاملة تخدم التوجهات المتفائلة بالدور الإيجابي والحاسم للبرمجة في حياة المجتمعات.

ويمكن لجميع المبرمجين، من مختلف الجنسيات والأعمار، التقدم للحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، من خلال مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسيتم تقييم الطلبات من الجهات الحكومية المعنية بإصدار الإقامة الذهبية للمبرمجين المؤهلين للحصول عليها.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على الإقامة الذهبية من قبل الخبراء والمواهب والكفاءات المتميزة، الذين سجلوا قصص نجاح في مختلف مجالات البرمجة، والعاملين في الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، ومن أصحاب الشهادات العلمية في إحدى مجالات هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسوب، وهندسة الأجهزة، وهندسة الحواسب، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والبيانات الضخمة، والهندسة الكهربائية.

وسيتمتع رواد الأعمال والمبرمجون الحاصلون على الإقامة الذهبية بمجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية، التي سيوفرها «البرنامج الوطني للمبرمجين» لدعم تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة.

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