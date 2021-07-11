هذا طقس الإمارات المتوقع غداً الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً مثيرة الغبار والأتربة وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 09:46 والثاني عند الساعة 20:16.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً أيضاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 22:54 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 05:35.