الامارات | نافذة موحدة لاعتماد المواد وأنظمة البناء في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نافذة موحدة لاعتماد المواد وأنظمة البناء في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ولجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي اتفاقية النافذة الموحّدة لاعتماد المواد وأنظمة البناء، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات المُقدمة من الدفاع المدني وبلدية دبي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات التميز الذكي واستكمال مسيرة رقمنة العمل الحكومي، انسجاماً مع المشاريع الحيوية في الإمارة والتي تخدم الهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانة دبي كالمدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

وأكد رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي المهندس مروان عبدالله المحمد أن الاتفاقية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، ومن أهمها رفع مستوى رضا المتعاملين وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، وذلك في سياق الخطوات العملية المتخذة من قبل اللجنة والشركاء الاستراتيجيين في تطوير النظم والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.

وأوضح: «تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بتطوير الخدمات المشتركة التي ترتقي بمستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد قنوات المتعاملين، إذ أن اللجنة تعمل وفق تناسق تام مع كافة الأعضاء لاستدامة عمليات التطوير ومتابعة سير الخدمات ومواكبتها للمستجدات العالمية، بهدف استحداث خدمات حكومية جديدة ومبتكرة في دبي تحقق التكامل لإسعاد المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة».

من جانبه أكد مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، العميد جمال بن عاضد المهيري أن الاتفاقية تعكس توجهات حكومة دبي في تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة في أقل فترة زمنية ممكنة، وتكمن جودتها في مخرجاتها المتمثلة في تطوير آلية خدمات تراخيص البناء، بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين والمستثمرين ويحقق رضاهم وسعادتهم، فضلاً عن توفير بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم تكامل الخدمات الحكومية ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية والتحوّل الرقمي.

وأشار إلى أن النافذة الموحدة تدعم جهود كل من الدفاع المدني ولجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية والاستراتيجية، وقد اثبتت عمليات الاختبار والتجربة خلال المراحل الفنية والتطبيقية مدى الكفاءة والتميز في إنجاز المعاملات واستيفاء كافة المتطلبات.

وأضاف: «تعد الاتفاقية امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين في توحيد جميع العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين، والتي يقدمانها عبر منصات تراخيص البناء والتفتيش الموحد، تعزيزاً لجودة الخدمات الحكومية، ودعماً للبيئة الاستثمارية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد إمارة دبي».

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