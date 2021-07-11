الامارات | دليل شامل لإدارة طلبات النقل والتوصيل في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دليل شامل لإدارة طلبات النقل والتوصيل في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دليلاً شاملاً (دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل) بهدف تنظيم إدارة طلبات النقل والتوصيل في إمارة دبي، حيث يشهد هذا القطاع نمواً مضطرداً بفضل الطلب المتزايد على هذه الخدمات من قِبَلِ شريحة واسعة من المجتمع منذ العام 2020 وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي وبلدية دبي.

ويوضح الدليل إجراءات نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، ويشمل جميع المنشآت التجارية والشركات التي تقدم خدمات توصيل الطلبات للمتعاملين مثل توصيل الوجبات الغذائية والمواد والأجهزة وغيرها من العمليات المشابهة، حيث يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ويُسهِمُ بشكل فاعل في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق معايير الصحة والسلامة والاستدامة البيئية.

وتتلخّص أهداف إصدار هذا الدليل بوضع منهجية تنّظم نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات في إمارة دبي، وتوضيح الاجراءات وضوابط وأحكام النشاط المذكور، وتوضيح رحلة المتعامل من خلال إجراءات عمل واضحة وموثقة.

ويشمل الدليل أربعة محاور هي: المحور الأول ويضم تعميم اشتراطات السلامة على شركات التوصيل بالدراجات، المحور الثاني وضم تدريب السائقين على المادة التدريبية من خلال المعاهد، المحور الثالث ويضم الرقابة والتوعية الميدانية والمحور الرابع ويضم تنظيم شركات المنصات والتطبيقات الذكية لإدارة طلبات التوصيل.

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