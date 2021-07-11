الامارات | موارد رأس الخيمة تحدد عطلة عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد رأس الخيمة تحدد عطلة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة أربعة أيام عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك بدءا من يوم الإثنين 19 يوليو إلى الخميس 22 منه على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو.

ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.

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