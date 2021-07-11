الامارات | خليجي يدخل غرفة نوم موظف ويهدده بالضرب

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يدخل غرفة نوم موظف ويهدده بالضرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، نظر قضية خليجي (46 سنة)، اعتدى على حرمة بيت موظف مبيعات (30 سنة)، وهدده بالضرب.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم ذهب إلى بيت المجني عليه، في الواحدة ظهراً، قبل شهر، ووقف أمام الباب الخارجي وصاح بالمجني عليه بقوله: «اطلعوا وإلا ضربتك بالمطرقة»، فخرج ووجد المتهم يمسك مطرقة بيده، فطلب منه الانصراف حتى لا يتصل بالشرطة، إلا أنه لم يعبأ بطلب المجني عليه، ثم دخل البيت على غير رغبة صاحبه، وكسر إطار الستارة، والإنارة، وجرس المنزل.

ولم يكتف بذلك بل دخل غرفة النوم دون استئذان، وأتلف شبكاً حديدياً على النافذة، وإطار مصباح كهربائي، وعندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الواقعة، انصرف المتهم.

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