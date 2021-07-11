تفاهم بين «صحة أبوظبي» ومركز «شيبا» الطبي الإسرائيلي لتبادل المعارف والخبرات

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ومركز «شيبا» الطبي الإسرائيلي، واحد من أفضل 10 مستشفيات في العالم، مذكرة تفاهم تهدف إلى حشد الجهود المشتركة بين الطرفين في المجال الصحي وتبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بتجربة المرضى والخدمات المقدمة لهم.

تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو استشكاف فرص التعاون المتاحة للمضي قدماً بعدة جوانب من أهمها التطبيب عن بُعد وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التي برزت أهميتها خلال جائحة «كوفيد-19»، وتشجيع ودعم الأبحاث الطبية المتميزة والاستفادة من مخرجاتها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات.

وقع مذكرة التفاهم، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي وسعادة إيتان نائيه، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، كل من سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، والبروفيسور يتشاك كريس، المدير العام لمركز «شيبا» الطبي، يوئيل هار- إيفن، مدير القسم الدولي لمركز شيبا الطبي.

بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي «تواصل دائرة الصحة أبوظبي تكريس جهودها لتعزيز مخرجات القطاع الصحي وضمان توفير أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، ما يجسد حرصها على إقامة شراكات فعالة مع مؤسسات صحية رائدة على المستوى المحلي والدولي. ونحن سعداء اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز شيبا الطبي والتي تعد انطلاقة جديدة لتعاون مثمر بين الطرفين سيحقق فرصاً واعدة لتبادل الخبرات والتجارب والارتقاء بتجربة المرضى».

بدوره، قال البروفيسور يتشاك كريس «أتاحت»اتفاقية إبراهيم«لإسرائيل والإمارات فرصة فريدة للتعاون في مجالات الرعاية الصحية والمساهمة في دفع عجلة التطور الرقمي في قطاع الرعاية الصحية التي ستعود بالنفع والفائدة على أفراد المجتمع في المنطقة، وجدنا في أبوظبي شركاء حقيقيين نعمل معهم لمستقبل الرعاية الصحية لا توجد حدود لطموحاته».

وتنص الاتفاقية على إرساء فرص للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستشارات بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بين البلدين فيما يتعلق برعاية المرضى الدوليين وعلاجهم وفق أحدث الممارسات والتقنيات والمنهجيات الطبية المتقدمة بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الطبية، إلى جانب توحيد العمل المشترك والجهود لتبني الابتكار ودعم وتعزيز قطاع السياحة العلاجية بالإمارة.

ويعد مركز «شيبا» الطبي أكبر مركز طبي في إسرائيل، وهو مصنف من بين أفضل 10 مستشفيات في العالم ويُعرف برعايته الصحية المتميزة وخدماته الطبية الرائدة وإمكاناته في الابتكار الطبي.