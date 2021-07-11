فيديو.. دراسة تكميلية للاستجابة المناعية للقاح «سينوفارم» لدى الأطفال في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - يستمد أطفال الإلهام من شخصياتهم الكرتونية المفضلة، ويستخدمون مخيلتهم وإبداعهم لوصف ارتباط تلك الشخصيات باللقاح، وذلك على هامش مشاركتهم في الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم لدى الأطفال في أبوظبي.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على تويتر، «تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وموافقة دائرة الصحة – أبوظبي، تستهدف الدراسة الأطفال من سن 3-17 عاماً، بموافقة أولياء أمورهم».

وأضاف المكتب أن الدراسة «تعتبر خطوة هامة لتوفير الحماية والحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع».