والي جزيرة أبوموسى يكرم ثلاثة معلمين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

في تكريم استثنائي أثنى والي جزيرة أبوموسى خليفه محمد بوغانم على ثلاثة معلمين من مدرسة جزيرة أبوموسى للتعليم الأساسي، ممن أنهوا مشوارهم التعليمي في المدرسة، بعد رحلة عطاء تربوي تجاوزت ثلاثة عقود.

وأشاد بوغانم بجهودهم خلال تكريم نظمه بمكتبه صباح أمس، بحضور ناظر مدرسة جزيرة أبوموسى للتعليم الأساسي محمد عبدالمعطي، وشمل التكريم كلاً من المعلم محمد عاصم عبدالعزيز السيد بعد أن عمل معلماً على مدى اثنين وثلاثين عاماً وسبعة أشهر، والمعلم محمد حسين عبدالرحمن حسين والذي عمل على مدى خمسة وثلاثين عاماً وسبعة أشهر، والمعلم محمود سليمان محمود سليمان والذي عمل على مدى واحد وعشرين عاماً وثمانية أشهر، وجميعهم في مدرسة جزيرة أبوموسى للتعليم الأساسي.

وقال والي جزيرة أبوموسى: إن مناسبتنا اليوم هي مناسبة غالية، ونحن نبارك أولاً دور كل معلم ومعلمة على جهودهم في تعليم الأبناء والبنات وتضحياتهم الكبيرة من أجل تسليح الطلبة بالعلوم والمعارف، كما نسطر عبارات الوفاء والامتنان للمعلمين الذين قدموا من ثمرة جهودهم الشيء الكثير وكانوا على مدى عقود عديدة مثالاً للاجتهاد والإخلاص خلقاً وعلماً وتعليماً.

وتابع: نشكر ثلاثة من المعلمين الذين عملوا بتفانٍ وجاءت لحظة الوداع معهم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن يبارك الله جهودهم التي ستظل محفورة في وجدان الطلبة وفي أركان تلك المدرسة.

وأضاف بوغانم: نرفع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشكر على ما يوليه من دعم واهتمام بجزيرة أبوموسى، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على متابعته للأهالي وتوجيهه دائماً بتوفير مختلف الخدمات، ونقدر دور كل فرد على أرض هذه الجزيرة من عمل وجهد لتظل الجزيرة واحة من واحات الاستقرار والإبداع.