الامارات | بلدية خورفكان تخالف 13 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خورفكان تخالف 13 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت بلدية خورفكان التابعة لإمارة الشارقة 13 مخالفة، وتنبيه 25 منشأة تجميلية وصالونات نسائية ورجالية ومنشآت غذائية وصحية غير ملتزمة بالبنود الصادرة في التعاميم الخاصة بالالتزام في الإجراءات الاحترازية المفروضة عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أن مفتشيها بقسم الصحة العامة شعبة الرقابة الصحية راقب الالتزام بالإجراءات الاحترازية على 560 موقعاً متمثلاً في الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز تجميلية ومنشآت غذائية وصحية بخورفكان خلال الأشهر الثلاثة الفائتة من شهر (أبريل حتى يونيو) بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بخورفكان ودائرة التنمية الاقتصادية فرع خورفكان، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وفحص (PCR) لغير المطعمين بلقاح كورونا وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي، والتزام العاملين بأخذ لقاح ضد كورونا.

وأسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت عن مخالفة 13 منشأة تجميلية وصالونات نسائية ومنشآت غذائية وصحية غير ملتزمة، بالإضافة إلى تنبيه 25 أخرى، مؤكدين على التزام المنشآت بواقع 90%.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي والفصل بين مواقع الانتظار، مشيرةً إلى أنها تحرص على تكثيف جهودها من خلال مراقبة الصالونات والمنشآت الغذائية والصحية، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وللتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية ومن تطبيق الاشتراطات الصحية، ومن الأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها.

وأكدت أن الحملات هدفها التأكد من أخذ لقاح «كوفيد-19»، ومتابعة مدى التزام المحلات الغذائية بتطبيق جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»، فضلاً عن استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وساهمت الأقسام المعنية بالبلدية في الحد من تفشي الجائحة بوضع ضوابط صحية وقائية للمنشآت منذ بدء الجائحة، يتم تحديثها باستمرار وبما يتوافق مع التوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص.

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