الامارات | تأهيل 10 عناصر نسائية بشرطة أبوظبي في تحديد هوية الضحايا

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 10 عناصر نسائية بشرطة أبوظبي في تحديد هوية الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية تخصصية لتأهيل 10 من العناصر النسائية في تحديد هوية ضحايا الكوارث في مسرح الحدث.

وركزت الدورة التي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية على تزويد المشاركات من إدارة الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بمعلومات دقيقة للمبادئ التوجيهية للإنتربول DVI، ونظام تحديد هوية ضحايا الكوارث والخطوات الأساسية للعملية، ومراحلها وعرض التجارب الدولية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث.

وحضر التخريج نائب مدير إدارة مسرح الجريمة المقدم حسين الجنيبي، ومدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية الرائد عادل محمد آل علي.

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