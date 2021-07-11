الامارات | عمار النعيمي يوجه بتخصيص منحة دراسية كاملة لطالبة كفيفة حاصلة على نسبة 98.93 %

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي يوجه بتخصيص منحة دراسية كاملة لطالبة كفيفة حاصلة على نسبة 98.93 % والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان المسؤولين في جامعة عجمان بمنح الطالبة الكفيفة خالدة حاتم الجنيد ( سودانية ) منحة دراسية كاملة بعد حصولها على نسبة 98.93 % في امتحانات الثانوية العامة مسار عام من مدرسة الحكمة الخاصة.

جاءت هذه التوجيهات من سموه دعما لمسيرة التميز والتفوق وانطلاقا من رعاية سموه المستمرة للعلم والعلماء لتؤكد ضرورة رعاية ودعم الطلبة المبدعين والمتميزين ومد يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميز والإبداع خلال دراستهم الجامعية والعليا.

وقال سموه إن دعمنا لأصحاب الهمم المتفوقين هو تكريم للعلم والمتميزين والأوائل وتشجيعا لجيل المستقبل في تحمل المسؤولية لكي يأخذ دوره في خدمة هذه الأرض الطيبة.

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للقطاع التعليمي باعتباره القطاع الأساسي في تأهيل الكوادر وصقل المواهب وإعداد أجيال تساهم في تطور الدولة وتقدمها.

وثمن سموه دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وجهود العاملين بالميدان التربوي على مستوى الدولة والهيئات التدريسية والإدارية الذين لهم يلعبون دورا كبيرا في ما تحققه المؤسسات التعليمية من نجاح وتفوق.

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