الامارات | إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر تعطيل كافة الوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة اعتبارا من التاسع من ذي الحجة الموافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021، ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية الموافق يوم الخميس 22 يوليو 2021م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية للعام 1442 هجرية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية .. كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

كل عام وأنتم بخير.

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