هزاع بن زايد: «برنامج المبرمجين» نقلة نوعية في العالم العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، البرنامج الوطني للمبرمجين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نقلة نوعية في العالم العربي، مشيراً إلى أن من شأن هذا البرنامج أن يجعل الإمارات مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، مؤكداً أهمية هذا البرنامج في فتح آفاق تنموية جديدة وتوفير فرص مستقبلية مزدهرة في مجالات الاقتصاد الرقمي.

ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «البرنامج الوطني للمبرمجين الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد، والذي ينطلق بالتعاون مع كبريات شركات التقنية العالمية، نقلة نوعية في العالم العربي».

وأضاف: ستصبح الإمارات مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، مدشنة آفاقاً تنموية جديدة وفرصاً مستقبلية مزدهرة في مجالات الاقتصاد الرقمي.