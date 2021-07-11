مسؤولون بالقطاع الصحي لـ «الاتحاد»: مبادرات عالمية تشهد لـ«رجل الإنسانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

اعتبر مسؤولون بالقطاع الصحي تقليد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، وسام «رجل الإنسانية» من قبل مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، انعكاساً لمبادرات سموه الرائدة عالمياً.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: إن «القطاع الصحي العالمي، هو أحد أهم المجالات التي جسدت جهود سموه لخدمة الإنسانية منذ سنوات طويلة، حيث جسدت مبادرات سموه كل معاني التسامح والأخوة الإنسانية والعطاء».

وأشاروا إلى أن وسام «رجل الإنسانية» يأتي تقديراً لما يقوم به سموه من دور ريادي في مجال خدمة الإنسانية جمعاء، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، حيث كانت الإمارات من أوائل دول العالم التي مدت يد العون والمساعدة للدول الصديقة والشقيقة.

ولفتوا إلى أن توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفر الخدمات الصحية ودعم الكثير من دول العالم لتجاوز التحديات الصحية، تجسد نهج التسامح، الذي يعد أسلوب حياة وممارسة يومية وإرثاً أسس له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – وتواصل مسيرته قادتنا الكرام.

محمد العلماء

وقال: الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن: «توفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة، يعد واحداً من ضمن أبرز المعاني الإنسانية والقيم المشتركة بين جميع الشعوب والمجتمعات، ولصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، أيادٍ بيضاء في الكثير بهذا المجال بمختلف دول العالم».

وأضاف: «يأتي تقليد سموه وسام» رجل الإنسانية «تقديراً لدعم وجهود سموه الدائمة والخالصة في مختلف المجالات الإنسانية لجميع أنحاء العالم، وتعتبر جائحة «كوفيدـ 19»، مثالاً واضحاً لهذه الجهود، التي شهد العالم فيها بدور الإمارات وقيادتنا الرشيدة».

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، أنموذج ملهم في الدعم الصحي العالمي، ومن بين أبرز جهود سموه رعاية الطفولة وتمكين المرأة.

وأشار إلى أن دعم سموه، مؤخراً، لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني «يونيتلايف» ، يساعد بحماية ملايين الأطفال من المعرضين لسوء التغذية المزمن حول العالم، من خلال شراكات تمويل مبتكرة، تهدف إلى مواجهة الفجوات في النظم الصحية العالمية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) وجه بتقديم 2.5 مليون دولار منحة لدعم برامج صندوق الأمم المتحدة الاستئماني «يونيتلايف»، ويهدف لمكافحة سوء التغذية المزمن في مناطق العالم.

يوسف السركال

تقدير عالمي

من جانبه، قال الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «شهدت الفترة السابقة، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للإنسانية من منظور صحي، من خلال توفير الرعاية اللازمة للمحتاجين بالكثير من دول العالم».

وأضاف: «وقد أثمرت جهود سموه تأثيراً إيجابياً كبيراً على صحة الإنسان سواء داخل الدولة أو خارجها، مما جعل المؤسسات الدولية تتابع باهتمام وتقدير لما يقوم به سموه، خاصة أن العالم يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة«كوفيدـ 19». وأشار السركال، إلى أن من أبرز الأمثلة الدالة على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للقطاع الصحي العالمي، مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لدعم اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، تستكمل تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها في مجال قضايا الصحة العالمية.

ولفت، إلى برنامج «الوصول إلى الميل الأخير»، الذي يستهدف القضاء على تلك الأمراض بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية (حفظه الله)، موضحا أن المبادرة توفر العلاج والرعاية الوقائية في المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الصحية الجيدة، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى الميل الأخير من أجل القضاء على الأمراض.

وقال: «لقد قام سموه، بدور حاسم في بناء الشراكات ودعم إقامة اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، فسموه لديه اهتمام خاص بالقضاء على تلك الأمراض كما يتضح من برنامجه الخيري «الوصول إلى الميل الأخير»، وتوفر المشاريع التي تغطيها هذه المبادرة العلاج والرعاية الوقائية».

شمشير فاياليل

أمثلة ونماذج

بدوره، أكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «في بي إس للرعاية الصحية»، أن تقديم مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، وسام رجل الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، يعكس الكثير من جهود سموه عالمياً في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع الصحي.

وقال: «لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، جهود كبيرة جداً في مكافحة الأمراض عالمياً، ولذلك فالعالم ينظر لهذه الجهود بعين الفخر والاعتزاز».

وأضاف: إن «قيادتنا الرشيدة تبذل جهوداً متنوعة وكبيرة في سبيل مكافحة الأمراض المعدية على مستوى العالم، وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنموذجاً يحتذى به في التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية والمهتمة بصحة الإنسان، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية».

وأشار إلى جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم البرامج الهادفة للقضاء على الأمراض المعدية العالمية القاتلة، مؤكداً أن الإمارات تواكب أهم المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التعامل مع الأمراض السارية مما جعلها قادرة على السيطرة عليها والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال إلى أفضل المستويات التي تتماشى وطموحات الدولة والمكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي.

وذكر، أن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دوراً بارزاً منذ عام 2011 في دعم الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال، كما تواصل دعم سموه لاستئناف الحملات وإيصال اللقاحات إلى الأطفال في العالم، على الرغم من تحديات تفشي فيروس «كورونا»، عبر حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، وهو ما يعكس ويؤكد حرص والتزام سموه الإنساني على مد يد العون إلى ملايين البشر لكي ينعموا بحياة صحية وكريمة.

شريف بشارة

دور استثنائي

قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي بدبي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو أبرز شخصية عالمية تسهم في المحافظة على الأمن الصحي العالمي».

وأشار إلى جهود ودعم سموه، لملف صحة الأطفال والقضاء على شلل الأطفال في العالم، لافتاً إلى الدور الفعال والإنساني للمبادرة الكريمة لسموه بإطلاق حملات الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها.

ونوه بالدور الاستثنائي لسموه على مستوى العالم للارتقاء بمنظومة الصحة العالمية، من خلال إطلاق سموه لصندوق «بلوغ آخر ميل» في المنتدى العالمي للصحة العامة الذي عقد بالعاصمة أبوظبي في وقت سابق، تحت شعار «بلوغ آخر ميل.. العمل معاً من أجل القضاء على الأمراض المعدية».

ويهدف هذا الصندوق للقضاء والسيطرة على الأمراض المعدية، التي يمكن الوقاية منها، والتي تعيق آفاق التنمية الصحية والاقتصادية في المجتمعات الأكثر فقراً حول العالم.

وذكر بشارة، أن الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، أظهرت أن دولة الإمارات تحولت إلى مركز إمداد عالمي للأدوية والأجهزة الطبية والتدريب والبرامج اللوجستية المتعلقة بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وقال: «تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، قادة العالم الذين تفاعلوا على المستوى الدولي من خلال استعدادات الإمارات في التضامن مع العالم، لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، لتنطلق من أرض الإمارات فكرة مساعدة دول العالم ومساندتها في تجاوز هذه الأزمة العالمية».